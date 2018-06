La boisson énergisante Kabisa entre sur le marché de la Côte d'Ivoire

Pourquoi sommes nous ici?



Après de longues recherches pour une nouvelle boisson énergétique destinée à révolutionner le marché ivoirien, SDHPA a le plaisir d'annoncer l'ajout de KABISA à sa gamme de produits unique. Le produit a été lancé à l'Azalaï Hotel à Abidjan le 2 mai. L'idée de la coopération avec le producteur de boissons européen Mutalo Group est née de la mauvaise qualité des boissons disponibles sur le marché ivoirien, avec des ingrédients de faible qualité et des emballages peu esthétiques. Plus important encore, les boissons disponibles ne reflètent pas les valeurs et le style de vie du peuple ivoirien, forçant le style de vie de l'agression et des sports extrêmes.



KABISA - qu'est-ce que c'est?



KABISA est une boisson énergisante innovante qui apporte des changements sur le marché ivoirien. Les canettes de KABISA sont emballées dans l'aluminium durable et fort pour la protection maximum du produit du soleil et du transport. Mutalo Group prend soin de l'expérience utilisateur de ses clients et pour cette raison KABISA apporte un design innovant et coloré de la canette. KABISA est produite en Pologne pour assurer la plus haute qualité et le goût unique. La boisson est soigneusement préparée avec des ingrédients de haute qualité: l'eau utilisée dans la production provient de la base des montagnes de Tatra en Pologne et tous les nutriments utilisés dans la production de KABISA subissent un processus de contrôle de qualité strict tel que requis par les exigences légales de l'Union européenne sont conformes à Halal. Cette boisson, contrairement aux autres boissons énergisantes, ne procure aucun arrière-goût et saveur chimique grâce à ses ingrédients naturels. La boisson contient des vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et seulement des sucres naturels, pas de sirop de glucose nocif et des édulcorants artificiels. KABISA, une boisson énergisante tropicale, est présentée dans des boîtes de 250 ml, offrant un rafraîchissement à la fois bon et délicieux.



Le PDG de KABISA en Côte d'Ivoire, M. Fawzet Ferzle, a fait les commentaires suivants suite au lancement, “Nous sommes enthousiasmés par le produit qui apporte de l'innovation, du bon goût et des ingrédients de qualité en Côte d'Ivoire. L'objectif du groupe est de prendre soin de la performance quotidienne de nos consommateurs, c'est pourquoi il a créé une boisson énergisante qui vitalise le corps, les nerfs et fournit les nutriments et les vitamines nécessaires pour concentrer, augmenter la concentration et augmenter les niveaux d'endurance. SDHPA s'efforce en permanence d'offrir à ses clients des produits de haute qualité à des prix compétitifs, c'est pourquoi nous sommes enthousiasmés par un partenariat prometteur et durable avec Mutalo Group.”



M. Tomasz Nowowieyski, PDG de Mutalo Group a déclaré: “KABISA est une boisson faite pour la Côte d'Ivoire et ses habitants dynamiques et accueillants. Le goût et la conception de nos produits s'inspirent des valeurs sociales ivoiriennes et des saveurs délicieuses. Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer une boisson de haute qualité de Pologne en Côte d'Ivoire. Nos valeurs de marque est une combinaison de l’ambition, de famille et de le mode de vie sortant. Les trous principes de base représentent les fondements de la société ivoirienne. Les plusieurs occasions pour apprécier cette boisson ont fait KABISA plus qu'une simple boisson énergétique ordinaire. Nous gardons toujours à l'esprit la satisfaction du client. Nous travaillons avec des gens passionnés et expérimentés, soutenons tous ceux qui ont des ambitions et apprécions notre esprit d'entreprise. Par conséquent, la marque prend en charge les événements et autres occasions qui inspirent et apportent le bonheur à la vie de nos clients."



Qui est responsable pour le produit?



Afin de refléter enfin les besoins des clients ivoiriens SDHPA et Mutalo Group ont décidé de coopérer pour introduire une boisson adaptée au marché ivoirien et ont conçu pour refléter le style de vie local. Mutalo Group, créateur de KABISA, est dirigé par Tomasz Nowowieyski, un entrepreneur polonais prospère. La société est membre d'un grand groupe de capital avec des sociétés sœurs couvrant l'ensemble du secteur FMCG en Europe centrale. SDHPA, appartenant à une famille ivoirienne, est le principal distributeur de l’huile en Côte d'Ivoire, responsable du succès des marques huiles Dinor et Aya. Le lancement du produit à l'Azalaï Hotel à Abidjan le 2 mai a été suivi par des propriétaires de magasins, des restaurants et des distributeurs sélectionnés et invités. M. Robert Ferzle (Directeur du SDHPA) et M. Fawzet Ferzle (Directeur Général de KABISA Energy Drink en Côte d'Ivoire) ont prononcé ses discours de bienvenue.



Où trouver KABISA?



La distribution de KABISA pénètre le marché d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Vous pouvez déjà la trouver à Abobo, Adjamé, Yopougon, La Plateau, Cocody, Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Bouet. KABISA est disponible dans tous les canaux commerciaux comme les supermarchés, les kiosques et les maquis avec de très bons résultats de ventes. KABISA organise des fêtes pour promouvoir la marque et engager les clients. KABISA veut créer un lien entre la vie des clients et le message clé de la marque - des occasions de consommer KABISA et propager la devise de l'entreprise - profiter de la vie ensemble. Au cours des prochains mois, KABISA renforcera ses canaux de distribution dans tout autour Côte d'Ivoire, coopérera avec des célébrités locales et lancera des publicités dans les médias de masse.