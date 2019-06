La campagne de "Bourse de l'excellence" de la Fondation BGFIBank est lancée !

La "Bourse de l'excellence" de la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com), c‘est maintenant ! Décrochez une bourse pour intégrer une grande école de commerce pour l'année académique 2019-2020. C’est le thème de la première campagne de bourse lancée ce mercredi 5 juin 2019 par la Fondation BGFIBank à travers son site Internet et les réseaux sociaux.

La "Bourse de l'excellence" est un programme développé par la Fondation BGFIBank afin de favoriser l'accès des étudiants aux cycles supérieurs et aux grandes écoles de commerce de renom. Ce programme qui s’adresse aux étudiants originaires des 10 pays d’implantation du Groupe BGFIBank en Afrique (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao-Tomé et Principe, Sénégal), vise à promouvoir l'excellence et le goût du dépassement de soi chez les étudiants. "Ce programme répond à notre volonté de participer à la formation de futurs décideurs africains, des secteurs privé et public, dans les domaines d’études spécifiques, et à l’émergence de compétences de qualité pour l'avenir du secteur financier". Henri Claude OYIMA, Président de la Fondation BGFIBank.

Cet appel à candidature est ouvert du 5 juin au 15 juillet 2019, à tous les étudiants inscrits ou préinscrits au niveau Master 1 ou 2, dans une grande école de commerce de renommée internationale, dans les disciplines suivantes : Economie, Finance, Banque, Comptabilité, Gestion, Management, Audit, Conseil, Stratégie, Marketing, Commerce international, et ayant démontré des performances académiques d'un niveau élevé. Les candidats sont invités, après avoir pris connaissance de la note explicative disponible sur le site Internet de la Fondation : fondation-bgfibank.com, à renseigner, compléter puis à envoyer leurs dossiers de candidature par voie électronique à l'adresse suivante : bourse-fondationbgfibank@bgfi.com.

A Propos de la Fondation BGFIBank :

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.

