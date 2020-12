La décision du Royaume-Uni de suspendre le financement de nouveaux projets pétroliers et gaziers est mal fondée et contre-productive

Le Royaume-Uni a récemment déclaré qu’il cesserait de soutenir et de financer tout nouveau projet pétrolier, gazier et de charbon à l’occasion du 5e anniversaire de l’Accord de Paris. Bien qu’il s’agisse d’un revers, nous devons continuer à être inébranlables dans notre engagement à défendre le secteur énergétique africain et ses travailleurs, à lutter contre […]

Le Royaume-Uni a récemment déclaré qu’il cesserait de soutenir et de financer tout nouveau projet pétr...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...