La dette et le climat : l'appel urgent du Président kényan pour un soutien financier en Afrique

​Dans son discours intégral adressé au Parlement congolais réuni en congrès, le président de la République du Kenya, William Ruto, a abordé divers sujets d'importance, notamment les défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée et le rôle de l'Afrique dans la résolution de ces problèmes.



Le président Ruto a souligné la complexité des crises actuelles, telles que les inégalités, les conflits, la criminalité et la crise planétaire, qui mettent à l'épreuve la capacité des régions et des économies nationales à gérer la demande croissante de services. Il a également évoqué la concurrence mondiale et l'importance pour le Kenya et le Congo de faire partie d'une communauté de nations axées sur la paix, la stabilité, la sécurité, la liberté, la démocratie et la prospérité inclusive.



Le président a souligné la nécessité pour les dirigeants de prendre en compte le contexte dynamique dans lequel ils articulent et mettent en œuvre leurs visions, afin de saisir les opportunités émergentes et de gérer efficacement les menaces. Il a souligné que les priorités traditionnelles telles que la sécurité nationale, les infrastructures, l'éducation et la santé doivent être poursuivies malgré les défis croissants tels que la pauvreté et les inégalités.



Le discours a également abordé la question du changement climatique et de ses effets dévastateurs sur l'Afrique. Le président Ruto a souligné que l'Afrique contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais en subit les conséquences les plus graves. Il a appelé à une action collective à l'échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique et a mis en avant le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie propre, de ressources minérales et de capital naturel.



Le président Ruto a également souligné la nécessité d'un soutien financier accru pour permettre aux pays africains de faire face aux crises climatiques et de poursuivre leur développement. Il a appelé à un allégement de la dette et à une augmentation des liquidités pour les gouvernements africains afin de leur permettre de réagir efficacement à ces défis.



Le président Ruto a plaidé en faveur d'une action collective pour mobiliser les capitaux nécessaires à l'investissement dans le développement durable et l'action climatique en Afrique. Il a souligné l'importance de mettre fin au cycle dans lequel chaque crise aggrave la dette du continent et a appelé à un nouveau pacte financier mondial pour assurer un développement inclusif et une prospérité durable.