La fédération algérienne de rugby, officiellement acceptée en tant que membre affilié à World Rugby

La jeune fédération algérienne de rugby créée en 2015, et qui a rejoint Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) en décembre 2016 avait déposé son dossier de candidature en 2018 auprès de World Rugby (www.WorldRugby.org). Après un avis favorable du Conseil de World Rugby en septembre dernier, il restait l’ultime étape du vote du comité exécutif à franchir. C’est chose faite et l’Algérie rejoint le concert des nations membres ou affiliés à World Rugby.

Le Président de la fédération algérienne de rugby, Abdelkader Sofian Ben Hassen, s’exprime : « Aujourd’hui est une journée historique car nous rentrons officiellement en tant que membre associé à World Rugby, nous avons travaillé dur afin d’atteindre cet objectif ainsi je souhaite remercier Rugby Afrique qui nous a bien accompagné, tous les bénévoles, éducateurs, présidents de club de rugby, les joueurs de l’équipe nationale et son staff, sans oublier nos partenaires privés qui ont cru en nous dès le premier jour et bien entendu le bureau fédéral, et je remercie notre Ministre des Sports pour sa confiance et pour nous avoir autorisé à entrer dans cette grande instance sportive et le Comité National Olympique Algérien pour son soutien exceptionnel. Merci à vous tous et en route pour de nouvelles aventures rugbystiques. »

« J’adresse mes sincères félicitations à la Fédération Algérienne de Rugby qui a su franchir cette étape capitale dans un temps record. C’est une reconnaissance largement méritée de tout le travail effectué depuis de nombreuses années par le Président Ben Hassen et son équipe. Au-delà de la FAR, c’est aussi un travail d’équipe à l’échelle continentale qui paie aujourd’hui. Mes remerciements vont donc également à mon prédécesseur et actuel Président d’Honneur de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, qui a été un fervent défenseur du dossier algérien ainsi qu’à tous les membres du comité exécutif et à l’équipe technique de Rugby Afrique qui ont soutenu la FAR dans ce processus. » ajoute le Président de Rugby Afrique, Khaled Babbou depuis Dublin.

L’Algérie avait surpris le monde du rugby africain en s’affichant vainqueur de la Bronze Cup en 2017 lors de la première participation et de même vainqueur de la Silver Cup en 2018 se conférant ainsi une place de 7ème au classement africain !

Le 16 mai, la fédération signait une convention historique avec la fédération algérienne des sports scolaires afin d'introduire le rugby dans les établissements scolaires à partir de septembre 2019. Le nombre d’écoliers et étudiants algériens a atteint les 12 millions sur le territoire algérien, pour l'année scolaire 2018/2019, le potentiel de croissance du rugby par ce biais est donc important.

Le 3 mai, lors de la visite des officiers de Rugby Afrique, la FAR organisait la finale des différentes compétitions dont une compétition féminine à 7 (U 14, U 16, U 18, séniors), et une autre masculine à 7 (U 14, U 16, U 18, séniors) puis à 15 (4 équipes séniors) ; le tout dans le cadre d’un véritable festival du rugby.

C’est dire si les ambitions de la FAR sont multiples, et vont du développement de la pratique de la balle ovale sur tout le territoire algérien pour les jeunes filles et garçons et l’excellence de ses équipes nationales sur la scène mondiale. A ce titre, la fédération algérienne de rugby est déjà à pied d’œuvre pour pouvoir déposer son prochain dossier de candidature cette fois au titre de membre de plein droit de World Rugby, le sésame qui octroie aux fédérations la possibilité de recevoir des subventions de l’instance internationale ainsi que la possibilité de se qualifier aux plus prestigieuses compétitions internationales.

