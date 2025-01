La fièvre de la vallée du Rift resurgit en Centrafrique : l'alerte est lancée à Ngaoundaye

Une nouvelle épidémie de fièvre de la vallée du Rift (FVR) a été détectée à Ngaoundaye, dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé, a confirmé ce lundi 10 janvier l'existence de cinq cas confirmés entre le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025. Un décès a été enregistré, celui d'un homme âgé de 70 ans.





La FVR, une zoonose transmise par des moustiques et pouvant également se transmettre par contact avec des animaux infectés, est une maladie grave qui peut entraîner des hémorragies, des avortements chez les animaux et, dans les cas les plus sévères, la mort.





Les autorités sanitaires mobilisées





Face à cette recrudescence de la maladie, les autorités sanitaires ont mis en place des mesures de prévention et de contrôle. Des équipes de surveillance épidémiologique ont été déployées dans la zone touchée pour identifier les nouveaux cas et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus.





Les recommandations aux populations





Le ministère de la Santé appelle la population à la plus grande vigilance et recommande de :



Éviter tout contact avec des animaux malades ou morts.

Se protéger des piqûres de moustiques en utilisant des moustiquaires imprégnées d'insecticide et en portant des vêtements couvrants.

Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon.

à l'eau et au savon. Consulter rapidement un médecin en cas de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires ou de saignements.



Une maladie récurrente en Centrafrique





Ce n'est pas la première fois que la Centrafrique est touchée par une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Des cas avaient déjà été signalés en 2019 à Boali et en 2022 dans d'autres régions du pays. Cette récurrence souligne la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance et de réponse aux épidémies.





L'importance de la vaccination animale





La vaccination des animaux d'élevage, notamment les bovins et les ovins, est essentielle pour prévenir la propagation de la maladie. Les autorités sanitaires appellent les éleveurs à se faire vacciner leurs animaux et à respecter les mesures d'hygiène.





Un enjeu de santé publique





La fièvre de la vallée du Rift constitue un véritable enjeu de santé publique en Centrafrique. Il est donc essentiel que chacun contribue à la lutte contre cette maladie en respectant les mesures de prévention recommandées.