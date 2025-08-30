La hyène : un rôle crucial pour la santé des écosystèmes





Un rôle écologique essentiel

En consommant les carcasses d'animaux, les hyènes limitent la prolifération de bactéries et de virus dangereux. Cette fonction de "nettoyage" permet de maintenir l'équilibre microbien et de prévenir les infections au sein des écosystèmes. Leur capacité à dévorer les os, la peau et autres restes rend leur rôle de décomposeur particulièrement efficace pour assainir l'environnement. Un mythe à déconstruire

Au-delà de son rôle de charognard, la hyène est également un chasseur performant. Son rôle de prédateur opportuniste et de décomposeur en fait une alliée indispensable pour la nature et la santé publique. En participant activement au cycle de la matière, elle contribue directement à la propreté et à la vitalité des écosystèmes.