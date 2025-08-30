Alwihda Info
TCHAD

La hyène : un rôle crucial pour la santé des écosystèmes


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Souvent victime d'une mauvaise réputation, la hyène joue pourtant un rôle écologique fondamental. Loin d'être un simple charognard, elle agit comme un véritable nettoyeur qui protège la nature de la propagation des maladies.


Image : Zakouma National Park
Un rôle écologique essentiel

 
En consommant les carcasses d'animaux, les hyènes limitent la prolifération de bactéries et de virus dangereux. Cette fonction de "nettoyage" permet de maintenir l'équilibre microbien et de prévenir les infections au sein des écosystèmes. Leur capacité à dévorer les os, la peau et autres restes rend leur rôle de décomposeur particulièrement efficace pour assainir l'environnement.
 

Un mythe à déconstruire

 
Au-delà de son rôle de charognard, la hyène est également un chasseur performant. Son rôle de prédateur opportuniste et de décomposeur en fait une alliée indispensable pour la nature et la santé publique. En participant activement au cycle de la matière, elle contribue directement à la propreté et à la vitalité des écosystèmes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


