La journaliste Nigériane Oluseyi Awojulugbe remporte l'invitation d’APO Group à participer aux Assemblées Annuelles 2019 de la Banque Africaine de Développement

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet de conseil en relations presse et le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, a annoncé aujourd'hui que Oluseyi Awojulugbe (@mz_Awojulugbe) du Nigeria a remporté l'invitation d'APO Group à participer aux Assemblées annuelles 2019 du Groupe de la Banque Africaine de Développement (www.AfDB.org) qui se tiendront du 11 au 14 juin 2019 à Malabo, Guinée Equatoriale.

APO Group fournira à Oluseyi Awojulugbe un billet aller-retour et un hébergement à Malabo (Guinée Equatoriale) pour participer aux Assemblées annuelles 2019 du Groupe de la Banque Africaine de Développement.

Les Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement constituent un rendez-vous annuel pour les dirigeants de toute l'Afrique et du monde entier afin de débattre de l'état de l'économie africaine.

Agée de 25 ans, Awojulugbe Oluseyi Serah est une journaliste chevronnée du journal en ligne indépendant nigérian TheCable Newspaper.

En 2018, elle a été nommée finaliste aux Africa Check Fact Checking Awards. La même année, elle a également été finaliste dans la catégorie fiscale des PwC Media Excellence Awards.

Elle a participé à diverses formations et a couvert des conférences locales et internationale ; Les plus importantes étant les Assemblées annuelles et les Réunions de printemps du Fonds Monétaire International et du Groupe de la Banque Mondiale à Washington et en Indonésie.

Awojulugbe a fréquenté le Dee Unique College de Lagos et est diplômé de l'Université d'Ibadan.

Diplômée de la première université du Nigéria, elle a siégé au conseil de direction de diverses organisations étudiantes, notamment l'Union des Journalistes de Campus et la Unibadan Central Literary and Debating Society.

« APO Group félicite Oluseyi et est ravi de pouvoir offrir cette opportunité à une journaliste d'exception. Chaque année, APO Group propose des invitations à des événements majeurs dans le cadre de son engagement à stimuler la croissance du secteur du journalisme en Afrique. Il est important pour nous de soutenir le développement des journalistes en Afrique en créant des opportunités sur le terrain, quand et où cela est possible », a déclaré Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group.

APO Group est le principal cabinet de conseil en relations presse et le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Il propose aux entreprises une gamme de services de conseil, en plus de ses solutions de distribution de communiqués de presse et de surveillance des médias. Chaque année, APO Group offre aux journalistes la possibilité d'assister à des événements majeurs dans le cadre de son engagement à soutenir le journalisme en Afrique.

La semaine dernière, la journaliste camerounaise Monica Nkodo (http://bit.ly/2W1i3uD) a été invitée par APO Group à participer au EurAfrican Forum 2019, l'un des plus prestigieux événements Europe-Afrique, qui se déroulera au Portugal.

Les trois précédents gagnants de l'invitation à AfricaCom étaient le journaliste scientifique Aimable Twahirwa du Rwanda (www.bit.ly/2y42xAe), le journaliste John Churu du Botswana (www.bit.ly/2NVy4PP) et la journaliste Lilian Murugi Mutegi du Kenya (www.bit.ly/2y7EuAi). En septembre 2016, le journaliste Kenyan Aggrey Mutambo (www.bit.ly/2RdhgSe) a été invité par APO Group à participer au Africa Hotel Investment Forum (AHIF), la plus importante conférence sur l'investissement hôtelier en Afrique. En octobre 2018, le journaliste Frank Eleanya du Nigéria (https://bit.ly/2YBnTBI) a remporté l'invitation d’APO Group à assister au Web Summit, la plus grande conférence technologique au monde.

APO Group sponsorise également le prix APO Energy Media Award (www.bit.ly/2NSbJ5D) et le prix APO Media Award (www.bit.ly/2DNPDfU) qui permettent à un journaliste de gagner 500 dollars par mois pendant un an, un ordinateur portable et un billet d'avion intercontinental pour la destination de son choix et un an d’accès à plus de 600 salons VIP dans les aéroports.

