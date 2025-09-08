Alwihda Info
TCHAD

La ministre déléguée du Tchad participe à la session de la CEEAC


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


Madame Fatimé Adjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères du Tchad, a pris part aux travaux préparatoires de la 7ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale). La réunion ministérielle s'est tenue le 5 septembre à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale.


Un nouveau président pour la Commission de la CEEAC

 
Durant la session, le conseil des ministres, dont la ministre Fatimé Adjineh Garfa a activement participé, a adopté un ordre du jour axé sur le rapport du cabinet Forvis Mazars et les documents finaux de la conférence. Le 7 septembre, les Chefs d'État, ou leurs représentants comme la ministre du Tchad, se sont réunis pour statuer sur le renouvellement de l’Exécutif de l’organisation.

 
À l’issue de la session, l'Ambassadeur Ézechiel Nibigira du Burundi a été désigné pour un mandat de cinq ans en tant que nouveau président de la Commission de la CEEAC, succédant à l'ambassadeur angolais Gilberto da Piedade Verissimo.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


