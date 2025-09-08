La ministre déléguée du Tchad participe à la session de la CEEAC





Un nouveau président pour la Commission de la CEEAC

Durant la session, le conseil des ministres, dont la ministre Fatimé Adjineh Garfa a activement participé, a adopté un ordre du jour axé sur le rapport du cabinet Forvis Mazars et les documents finaux de la conférence. Le 7 septembre, les Chefs d'État, ou leurs représentants comme la ministre du Tchad, se sont réunis pour statuer sur le renouvellement de l’Exécutif de l’organisation.





À l’issue de la session, l'Ambassadeur Ézechiel Nibigira du Burundi a été désigné pour un mandat de cinq ans en tant que nouveau président de la Commission de la CEEAC, succédant à l'ambassadeur angolais Gilberto da Piedade Verissimo.