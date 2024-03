La présidentielle au Sénégal : délai de dépôt des recours fixé à jeudi minuit

Dans un communiqué rendu public par ladite juridiction, il est clairement mentionné que "Le Conseil Constitutionnel invite les candidats désirant déposer une requête, aux fins de contestation des opérations électorales, de la faire parvenir à son greffe, au plus tard, le jeudi 28 mars 2024 à minuit".



Ce délai fixé par le Conseil Constitutionnel marque une étape cruciale dans le processus électoral sénégalais. Il offre aux candidats concernés la possibilité formelle de contester les résultats proclamés et ainsi exercer leurs droits démocratiques.



Il est important de noter que ce délai est impératif et qu'aucune requête reçue après cette date ne sera examinée. Les candidats qui envisagent de faire valoir leurs réserves quant au processus électoral doivent donc agir dans les temps afin que leurs recours soient pris en compte.



Cette mesure vise avant tout à garantir l'intégrité du processus électoral et à assurer que toutes les voix soient entendues. Le respect strict du délai fixé permettra d'assurer la transparence et l'équité dans le traitement des recours.



En conclusion, le dépôt des recours attendu au plus tard ce jeudi à minuit constitue une étape cruciale dans le processus post-électoral sénégalais. Les candidats concernés sont invités à se conformer.