La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines attendue au Tchad

Au cours de ce voyage, elle s'entretiendra avec les chefs d'État de la région pour discuter du soutien des États-Unis à la CEDEAO et du leadership régional dans la réponse à la crise au Niger.



Au Tchad, elle examinera les développements en cours avec ses voisins, le Niger et le Soudan, ainsi que la transition politique au Tchad.



Dans toutes ses conversations, elle évoquera les objectifs communs que sont la préservation de la démocratie durement acquise par le Niger et la libération immédiate du président Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvernement injustement détenus.



La secrétaire adjointe Phee consulte également des hauts fonctionnaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo, en soulignant le soutien des États-Unis à la position de principe adoptée par la CEDEAO pour défendre la démocratie et l'ordre constitutionnel.