La société Internationale Islamique de Financement du Commerce fournit 850 millions US$ pour des interventions d’urgence contre le COVID-19 dans les pays de l'OCI les plus touchés

Les sociétés et les économies sont afféctées et confrontées au défi sans précédent et imprévisible de la nature de la pandémie COVID-19. En effet, les routes commerciales mondiales ont été profondément modifiées, la consommation en a aussi subi les conséquences, sans oublier les niveaux extraordinaires d'assouplissement et de plans de relance à une échelle jamais atteinte auparavant. La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) s'emploie ainsi à consolider rapidement les efforts visant à atténuer les risques socio-économiques que le virus fait peser sur toutes les parties prenantes des pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Alors que nous évaluons l'impact de COVID-19 sur notre travail et sur les pays membres, l’ITFC travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes gouvernementales, les différents partenaires, les entreprises et les institutions financières avec lesquelles elle travaille en étroite collaboration. Ce dialogue nous permet de répondre de manière coordonnée et d’atténuer les retombés économiques. Cela s'ajoute aux mesures pratiques qui ont déjà été prises.

L’ITFC a instantanément agi pour mettre en place des mesures de financement d'urgence afin que les pays membres continuent à recevoir le soutien nécessaire. Notre "Initiative de réponse rapide" (RRI) COVID-19 a ainsi mis à disposition 300 millions US$, immédiatement disponible.

L’ITFC répond également aux différentes demandes formulées par les pays membres pour fournir des programmes d'assistance technique immédiats en cas de crise, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel médical et dans les laboratoires mais aussi concernant l'approvisionnement en équipements médicaux et en médicaments par son réseau.

Ces fonds sont directement acheminés vers les pays membres de l'OCI éligibles qui ont le plus besoin d'aide pour l'approvisionnement en énergie, les soins de santé, la sécurité alimentaire et d'autres besoins essentiels. L’ITFC est en constante discussion avec les pays membres de l'OCI pour déterminer leurs besoins les plus urgents à mesure que la pandémie se développe.

Un fonds supplémentaire, le "Recovery Response Program" (RRP), prévoit un déployement de 550 millions de dollars supplémentaires sur les deux prochaines années. Le RRP vise à réparer les dommages socio-économiques qui devraient durer plus longtemps que l'impact immédiat du virus.

L’ITFC implique fortement ses partenaires internationaux, régionaux et locaux pour étendre ces mesures de financement intérimaire et contribuer aux besoins critiques des pays membres et, si nécessaire, à la mobilisation de services d'appui au développement du commerce pendant la pandémie. Il s'agit notamment d'aider les pays membres de l'OCI à élaborer des stratégies pour le pilotage et la construction d'établissements de santé.

Les employés de l’ITFC continuent de travailler à distance par le biais de plateformes virtuelles et d'autres moyens de communication en ligne, afin de garantir le bon déroulement des activités. Nous restons pleinement engagés et attentifs aux besoins commerciaux et socio-économiques des millions de personnes que nous servons.

Alors que les défis et l'impact de COVID 19 continuent d'évoluer, nous sommes certains qu'en nous unissant et en étant solidaires de nos pays membres, nous surmonterons la crise.

Contact du Presse :

Tel: +966 12 646 8337

Fax: +966 12 637 1064

E-mail: ITFC@itfc-idb.org

Website: http://www.itfc-idb.org/en

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008 (Muharram 1429H), l'ITFC a depuis renforcé toutes les opérations de financement commercial qui étaient gérées par différents guichets du groupe de la BID. L'obtention de la notation de A1 de Moody's démontre l'efficacité de la prestation de la Corporation en répondant rapidement aux besoins du client dans un contexte obéissant aux lois du marché.

Depuis 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.

Contactez-nous:

Twitter: @ITFCCORP

Facebook: @ITFCCORP

Linkedin: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

Source : https://itfc.africa-newsroom.com/press/internation...