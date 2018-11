La société texane Endeavor Management et le cabinet juridique panafricain de Centurion créent une alliance stra tégique pour des projets d’hydrocarbures en Afrique

C’est avec grand plaisir qu’Endeavor Management, un cabinet d’expertise-conseil sur l’industrie des hydrocarbures basé à Houston, annonce avoir créé une alliance stratégique avec le cabinet juridique et de conseil panafricain de Centurion ([www.Centurionlg.com](https://africa-newsroom.com/press/countlinks/73998/http:%7D%7Dwww.centurionlg.com%7D/website)), qui opère à travers l’Afrique… Read more on https://africa-newsroom.com/press/endeavor-management-and-panafrican-base-centurion-group-enter-in...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...