Label VolcanPod : Un nouveau phare dans l'industrie musicale tchadienne

Fondé en 2022, VolcanPod émerge rapidement comme un phare dans l'industrie musicale, offrant un soutien inégalé aux artistes tchadiens. Porté par la passion et la détermination de son fondateur, le label s'est rapidement imposé comme un catalyseur de talents, fournissant une plateforme où la créativité musicale peut s'épanouir sans contraintes.



En 2023, VolcanPod a collaboré avec l'artiste Knj Lerenard pour lancer le titre "Djakaï", qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et est devenu une hymne pour la jeunesse tchadienne, marquant le début d'une ère où la musique tchadienne trouve un écho mondial. Depuis lors, le label a continué sa mission en accompagnant des artistes tels que Phram’s, une étoile montante de la nouvelle génération, et Kaezy, dont les sonorités captivantes reflètent l'essence de la musique tchadienne.



Loïck Ranodjal, fondateur de VolcanPod, estime que les artistes tchadiens devraient bénéficier d'un soutien accru, avec un engagement plus marqué du gouvernement dans la promotion de la musique et de la culture tchadienne en général.