Lac Tchad : vers la relance des prospections pétrolières ?

Au Nigeria, la nomination d'un nouveau directeur à la tête de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) pourrait marquer la reprise des prospections pétrolières dans la zone du Lac Tchad.Le voeu du président Muhammadu Buhari a été freiné, depuis quelques années, par l'insécurité et les attaques terroristes dans la zone. Le dirigeant nigérian a annoncé la reprise de la recherche de pétrole dans le bassin du Lac Tchad, laissant ainsi la possibilité au nouveau dirigeant de la NNPC de prendre les devants.Le nouveau directeur de la NNPC, Mele Kyari, nommé par le président nigérian, est qualifié d’administrateur astucieux par les analystes. Il va désormais assumer la tâche de gérer une société dont la réputation ne cesse de se dégrader. La NNPC fait l'objet d'allégations fréquentes de corruption, notamment en raison de la gestion des subventions du carburant."L’obsession bien connue de Buhari de trouver du pétrole dans le bassin du lac Tchad remonte à longtemps et la nomination du nouveau directeur pétrolier devrait être le catalyseur d’une exploration encore plus rigoureuse, malgré le scepticisme des initiés de l’industrie", relève The African Report En 2016, la NNPC avait annoncé la découverte de puits de pétrole dans l’état natal de Kyari, Borno, mais avait donné peu de détails.Plus tôt cette année, elle s’est contredite en minimisant les espoirs de recherche de pétrole.Des prospections concluantes pourraient redonner un visage à une région dévastée par la guerre de Boko Haram qui dure depuis une décennie. Cependant, les chances sont minces et la sécurité du personnel dans la zone reste une préoccupation persistante.Les opérations ont été arrêtées en 2017 après que Boko Haram ait pris en embuscade un groupe de géologues de l’Université de Maiduguri qui travaillaient avec l’équipe d’exploration de la NNPC. Cinq d'entre eux ont été tués.Au total, plus de 340 millions de dollars ont déjà été dépensés pour la recherche infructueuse de pétrole brut dans le bassin du lac Tchad jusqu'à 2016.