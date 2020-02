Lançamento das inscrições para o Prémio Anzisha 2020 com comemorações do 10.º ano

Hoje, o Prémio Anzisha ([AnzishaPrize.org](http://www.anzishaprize.org/)) – o principal prémio e bolsa de estudo de África para os jovens empreendedores africanos – tem o prazer de anunciar que as inscrições para 2020 estão abertas. Todos os anos, o prémio celebra 20 empresários africanos, com 22 anos ou menos, cada um com a oportunidade de ganhar um […]

Hoje, o Prémio Anzisha ([AnzishaPrize.org](http://www.anzishaprize.org/)) – o principa...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...