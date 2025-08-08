Alwihda Info
TCHAD

Lancement de l'atelier de validation des plans d'appui Intégrés dans le nord-ouest du Tchad


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 9 Août 2025


Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a présidé ce samedi à Mao le lancement d'un atelier de restitution et de validation des plans d'appui intégrés pour les délégations provinciales de l'Action Sociale et de la Femme du Kanem, du Lac et du Bahr El-Gazel. Cet événement s'est déroulé en présence des responsables du projet « Saha Wa Tarbia » et de divers acteurs locaux.


  Le projet, intitulé « Appui aux services sociaux dans les provinces du nord-ouest du Tchad », est mis en œuvre par un consortium d'organisations comprenant l'Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), Humanité et Inclusion (HI), Action Contre la Faim (ACF) et ADESOL. L'AFJT est à l'initiative de cette rencontre qui vise à renforcer la résilience des communautés.

 
Selon Kouraleng David, coordinateur du projet « Saha Wa Tarbia » pour l'AFJT, l'objectif est d'améliorer les capacités des services déconcentrés et des acteurs communautaires dans des domaines clés tels que :
  • L'éducation
  • La santé sexuelle et reproductive
  • La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)
  • La cohésion sociale
L'atelier, qui a réuni les délégués sectoriels et les membres du consortium, a pour objectif de valider, de manière participative et inclusive, les plans d'appui élaborés pour les délégations provinciales du Kanem, du Lac et du Bahr El-Gazel, qui sont les zones d'intervention du projet.


