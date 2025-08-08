Lancement de l'atelier de validation des plans d'appui Intégrés dans le nord-ouest du Tchad

L'éducation

La santé sexuelle et reproductive

La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)

La cohésion sociale

Le projet, intitulé « Appui aux services sociaux dans les provinces du nord-ouest du Tchad », est mis en œuvre par un consortium d'organisations comprenant l'Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT), Humanité et Inclusion (HI), Action Contre la Faim (ACF) et ADESOL. L'AFJT est à l'initiative de cette rencontre qui vise à renforcer la résilience des communautés.Selon Kouraleng David, coordinateur du projet « Saha Wa Tarbia » pour l'AFJT, l'objectif est d'améliorer les capacités des services déconcentrés et des acteurs communautaires dans des domaines clés tels que :L'atelier, qui a réuni les délégués sectoriels et les membres du consortium, a pour objectif de valider, de manière participative et inclusive, les plans d'appui élaborés pour les délégations provinciales du Kanem, du Lac et du Bahr El-Gazel, qui sont les zones d'intervention du projet.