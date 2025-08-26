Alwihda Info
TCHAD

Lauréats tchadiens du Maroc : vers une Assemblée générale officielle, la date bientôt fixée (ALTAM)


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Août 2025


N’Djamena - Le Bureau exécutif de l’Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), présidé par Dr. Ibrahim Moussa Youssouf, a réagi suite au point de presse tenu le 21 août 2025 par certains anciens élèves, étudiants et stagiaires du Royaume du Maroc, qui annonçaient une prétendue Assemblée générale extraordinaire pour le 26 septembre 2025.


Dans un communiqué, l’ALTAM précise que les préparatifs d’une véritable assemblée générale sont déjà en cours depuis plusieurs mois. Une commission dédiée a, selon le bureau exécutif, tenu quatre réunions et élaboré un projet de révision des statuts. L’association appelle donc ses membres à « éviter toute spéculation inutile ».

La date officielle de l’Assemblée générale sera fixée ultérieurement par le Bureau, en tenant compte notamment de la disponibilité des responsables de la mission diplomatique marocaine au Tchad, actuellement en congé.

Par ailleurs, le Bureau exécutif a tenu à remercier ses partenaires institutionnels et diplomatiques, en particulier le Ministère tchadien des Affaires étrangères, l’Ambassade du Maroc au Tchad, l’Association des Lauréats Étrangers du Maroc (ASLEM) et l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI). Ces collaborations ont permis la signature de plusieurs protocoles renforçant la coopération bilatérale entre le Tchad et le Maroc, notamment dans les domaines :
  • Économique : implantation d’Attijariwafa Bank, Tigo, CIMAF et retour de la Royal Air Maroc ;
  • Ressources humaines : octroi de plus de 250 bourses d’études par an ;
  • Diplomatique et partenariats privés : dynamisation des relations bilatérales.
L’ALTAM appelle enfin ses membres à rester unis et sereins, réitérant son engagement à œuvrer pour une coopération durable et fructueuse entre les deux pays frères.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
