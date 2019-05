Le 3ème et dernier tournoi du Trophée Barthés U20 de Rugby Afrique se conclue par une première victoire des zambiens face aux hôtes ougandais

Lors d’une première participation au tournoi moins de 20 ans de Rugby Afrique, le Ghana, la Zambie et l’Ouganda se sont affrontés du 7 au 12 mai 2019 afin de remporter la place vacante en poule B en 2020. La finale opposant la Zambie et l’Ouganda fut extrêmement serrée, mais c’est la Zambie qui remporte de peu le dernier trophée du tournoi, 14 à 12.

La poule C était une première pour Rugby Afrique et les fédérations participantes. Les 3 jeunes équipes n’avaient jamais concouru ou pas depuis plusieurs années et partaient donc de zéro. Nous avons pu observer de belles actions et des joueurs volontaires qui ne déméritent en aucun cas leur place dans cette compétition.

Cette première fut un succès pour les équipes de l’Ouganda et de la Zambie. L’Ouganda, hôte à succès de la compétition, nous a livré trois de match où le public était à la hauteur de nos attentes. Le Ghana a cependant eu beaucoup de difficultés à se faire une place face à ces deux équipes.

Cette compétition est aussi la première du récent partenariat qui lie Rugby Afrique à la Société générale, partenaire officiel du développement du rugby en Afrique. Une réelle progression pour l’image de marque du rugby africain et particulièrement du rugby chez les jeunes.

Nous retiendrons de ces trois jours de match un vrai festival du rugby africain, où les nations du sud, de l’est et de l’ouest furent représentées et promettent un jeu de grande qualité pour les saisons futures.

RESULTATS

JOUR 1 – 7 mai 2019

Zambie vs Ghana : 55 - 3

Officiels de match :

Arbitre central : Nicardo Pienaar (Namibia)

Assistant 1 : Stéphane Rakotonirainy (Madagascar)

Assistant 2 : Talent Gandiwa (Zimbabwe)

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : James Juma (Kenya)

Officier Juridique : Daniel Clements (Namibia)

Commissaire de match : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

JOUR 2 – 10 mai 2019

Ouganda vs Ghana : 52 vs 0

Officiels de match :

Arbitre central : Stéphane Rakotonirainy (Madagascar)

Assistant 1 : Nicardo Pienaar (Namibia)

Assistant 2 : Sarah Razafimamonjy (Madagascar)

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : James Juma (Kenya)

Officier Juridique : Daniel Clements (Namibia)

Commissaire de match : Godwin Kayangwe (Ouganda)

JOUR 3 – 12 mai 2019

Zambia vs Ouganda : 14 - 12

Officiels de match :

Arbitre central : Talent Gandiwa (Zimbabwe)

Assistant 1 : Nicardo Pienaar (Namibia)

Assistant 2 : Sarah Razafimamonjy (Madagascar)

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : James Juma (Kenya)

Officier Juridique : Daniel Clements (Namibia)

Commissaire de match : Godwin Kayangwe (Ouganda)

