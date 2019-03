AFRIQUE Le 5ème salon agrofood et plastprintpack Nigeria 2019 avec plus de 120 exposants leaders de 24 pays

Conférence de haut niveau de 3 jours sur le développement des compétences, l'approche de la chaîne de valeur, l'économie circulaire et la finance, les start-ups et la numérisation.

LAGOS, Nigeria - En raison du développement optimiste du marché et de l'intérêt toujours croissant pour le marché nigérian, le salon agrofood & plastprintpack Nigeria 2019 continue son histoire à succès et est encore plus grand et international avec plus de 120 exposants leaders de 24 pays. Le salon est complété par une conférence de haut niveau de 3 jours sur le développement des compétences, l'approche de la chaîne de valeur, l'économie circulaire et la finance, les start-ups et la numérisation avec plus de 30 experts Nigérians et Européens. Organisé par le spécialiste allemand du salon fairtrade, l'événement se tiendra du 26 au 28 mars 2019 au Landmark Centre à Lagos.



Qu'est-ce qui rend agrofood & plastprintpack Nigeria 2019 si unique ?



Pas moins de huit pavillons de pays officiels sont présents cette année, à savoir l'Allemagne, la Biélorussie, la Chine, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie.



Plus de 120 lexposants leaders de 24 pays présentent leurs solutions, produits et technologies adaptés aux besoins de la communauté d'affaires nigériane du agrofood et du plastprintpack.



Forte présence internationale : Les exposants viennent d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Autriche, d'Algérie, du Bélarus, du Bénin, de Chine, du Danemark, d'Egypte, de Corée, des Etats-Unis, de France, d'Inde, d'Italie, de Jordanie, du Liban, du Nigeria, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de Suisse, de Thaïlande, de Tunisie et de Turquie.



La boulangerie germano-nigériane en direct ! First Blends, Diosna et d'autres produisent des produits de boulangerie et de confiserie en direct pendant les trois jours du salon.



Forte présence des leaders du marché international dans la technologie agroalimentaire, d‘emballage et dans les ingrédients ainsi que dans le plastprintpack.



Les portails interactifs agrofood et plastprintpack permettent aux exposants et visiteurs de communiquer et d'organiser des réunions d'affaires avant, pendant et après le salon, tout au long de l'année.



Conférence de 3 jours réunissant 30 experts nigérians et européens sur le développement des compétences, l'approche de la chaîne de valeur, l'économie circulaire et la finance, les start-ups et la numérisation.



Le salon agrofood & plastprintpack Nigeria 2019 est de nouveau complété par un programme de 3 jours (https://bit.ly/2TSdsdp) rempli de présentations, de tables rondes et d'événements, organisés conjointement par fairtrade et AHK Delegation of German Industry and Commerce in Nigeria. Parmi les sujets les plus importants couverts par une trentaine d'experts nigérians et européens, on peut citer :



Affaires agroalimentaires et développement des compétences : Stimuler la production agroalimentaire au Nigeria, l'approche de la chaîne de valeur



Économie circulaire : Combiner des techniques innovantes et l'efficacité des ressources pour créer un processus durable



Finance, démarrage et numérisation : Un changeur de jeu pour l'activité Agrofood & Plastprintpack au Nigeria

Croissance à deux chiffres : Le Nigeria est le 2ème importateur de technologies de transformation et d'emballage alimentaire en Afrique subsaharienne.



Les importations nigérianes de produits alimentaires et de machines d'emballage ont augmenté de 15% en 2017, à 262 millions d'euros, contre 228 millions d'euros l'année précédente. (VDMA Fédération allemande de l'ingénierie)



Le Nigeria est le plus grand importateur de plastiques sous forme primaire en Afrique.



Avec environ 70% des matières premières importées (principalement du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie) et seulement 30% produites localement, le marché nigérian a un grand potentiel pour les exportateurs de plastiques sous forme primaire. Entre 2008 et 2015, par exemple, les importations de matières premières plastiques ont augmenté de 7% par an, passant de 464 kt à 754 kt, soit une hausse de 62%. (EUROMAP)



Premier pays importateur de technologie plastique et deuxième importateur de technologie d'impression et de papier en Afrique subsaharienne.



Le Nigeria investit massivement dans son industrie plastique. Ses importations de technologie plastique en 2017 ont augmenté de 70%, passant de 54 à 92 millions d'euros. Les importations nigérianes de technologie d'impression et de traitement du papier ont atteint 41 millions d'euros en 2017 et les importations de technologie d'emballage du pays ont augmenté de 34% la même année, passant de 113 à 152 millions d'euros. (VDMA)



Commerce alimentaire de 5,916 milliards de dollars - Le Nigeria est le plus grand marché alimentaire d'Afrique.



Le commerce alimentaire avec le Nigéria représente une activité de 5,916 milliards de dollars, les importations alimentaires au Nigéria s'élevant à 5,102 milliards de dollars et les exportations alimentaires à 0,814 milliard de dollars en 2017 (OMC).





