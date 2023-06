Le Burkina Faso soutient la demande de retrait de la MINUSMA formulée par le Mali

Le gouvernement burkinabè salue cette décision courageuse des autorités maliennes et la considère comme conforme à la vision stratégique de l'État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Il exprime également son soutien au Mali dans cette affirmation de sa souveraineté et de sa volonté de prendre en main son propre destin.



Le Burkina Faso appelle la communauté internationale à respecter les choix faits par le Mali et demande au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder au retrait des troupes burkinabè déployées dans le cadre de la MINUSMA.