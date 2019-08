Le Canada améliore l’accès des femmes et des filles à des services de santé tenant compte de l’égalité des genres au Mali

Dans le cadre de son engagement ferme envers l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, le Canada continue de défendre la santé et les droits des femmes et des filles dans le monde. Le Canada œuvre notamment à renforcer les systèmes de soins de santé pour que les femmes et les adolescentes puissent avoir accès à un ensemble complet de services de santé sexuelle et reproductive et d’information connexe.

Au nom de la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, l’honorable Maryam Monsef, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd’hui l’octroi d’une somme pouvant atteindre 20 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer l’accès à des services de santé et de santé reproductive de qualité pour les femmes et les filles au Mali.

Les fonds seront versés à un consortium qui comprend le Centre de coopération internationale en santé et développement, le Cégep de Saint-Jérôme et l’Université de Sherbrooke. Grâce à l’appui fédéral, le consortium pourra offrir une formation à plus de 2 800 professionnels, gestionnaires et formateurs de la santé dans les régions de Bamako, de Kayes, de Koulikoro, de Ségou et de Sikasso, sur l’égalité des genres et la santé et les droits sexuels et reproductifs. Ce projet contribuera également à renforcer la capacité des gestionnaires responsables de la gestion des ressources humaines du gouvernement malien à améliorer le rendement du système de santé.