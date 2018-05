Le Comité des droits de l’enfant examine les rapports de l’Angola au titre de la Convention et des deux P rotocoles facultatifs

Le Comité des droits de l’enfant a examiné, hier après-midi et aujourd’hui, les rapports présentés par l’Angola sur les mesures prises par le pays pour donner effet aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses deux Protocoles facultatifs portant respectivement sur l’implication d’enfants dans les conflits armés et sur la […]

Le Comité des droits de l’enfant a examiné, hier après-midi et aujourd’hui, les rapports présentés par l’Angola sur les mesures prises...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...