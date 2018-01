Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine et le Premier Ministre du Cameroun procèdent à l’inauguration de la Base Logistique Continentale de l’Union africaine

Douala, le 05 janvier 2018 : Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine(UA), S.E Ambassadeur Smail Chergui, au nom de l’Union africaine, et son S.E M. Philémon Yang, Premier Ministre du Cameroun et Représentant personnel de S.E M. Paul Biya, Président de la République, ont procédé ce vendredi 5 janvier 2018 à l’inauguration de la Base logistique continentale (BLC) de l’UA. L’inauguration a eu lieu sur le site principal de la BLC à proximité de l’aéroport international et de la Base aérienne militaire de Douala. La Commissaires aux Ressources Humaines, aux Sciences et Technologies de l’UA, le Président du Parlement Panafricain, de nombreux membres du Gouvernement camerounais, des autorités militaires du Cameroun, des membres du Corps diplomatique accrédités au Cameroun et des représentants des partenaires stratégiques de l’UA ont pris part à la cérémonie.

