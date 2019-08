Le Département de la Défense Américain offre du matériel de prévention du VIH / SIDA à l’Armée Malienne

L’Attaché Militaire de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au Mali, le Lieutenant-Colonel Edwin Germosen, a remis, vendredi 16 aout, un important lot d’équipements et de matériels médicaux au programme de prévention du VIH /SIDA du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants du Mali. La cérémonie s’est déroulée à la Direction Centrale des Services de Santé des Armées à Kati, en présence du Colonel Major Mohamed Alpha Diaw, représentant du Ministre de la Défense du Mali et des représentants du Bureau de la Coopération Sécuritaire de l’Ambassade.

Ce don de matériel médicaux est le fruit de la collaboration entre le Project américain CURE, une organisation humanitaire à but non lucratif œuvrant dans le secteur de la santé, et le Programme du Département américain de la Défense pour la Prévention du VIH / SIDA (DHAPP). Il est composé entre autres des lits d’hôpital, des gants, un glucomètre, une balance de laboratoire, un laryngoscope, un thermomètre, un stéthoscope et de bonbonnes d’oxygène.

Cette donation vise à soutenir le programme de prévention du Sida du Ministère de la Défense du Mali dans ses efforts de lutte contre la pandémie. Elle devrait permettre au programme de prévention de la maladie du Sida de d’améliorer ses prestations, notamment en termes de dépistage, et d’offrir de meilleurs conditions d’hospitalisations aux patients.

Dans son allocution, l’Attaché Militaire, Edwin Germosen, a souligné : « Convaincues que le VIH/SIDA constitue une menace considérable pour les forces armées, les autorités militaires des Etats-Unis et du Mali ont conjugué leurs efforts, à travers l’Ambassade des Etats-Unis et le Ministère de la Défense, pour mettre en place un projet de lutte contre la maladie, ». Il a en outre invité les bénéficiaire à en faire un bon usage.

Ce geste s’inscrit dans le cadre du partenariat de longue date entre les Etats-Unis et le Mali pour l’amélioration de la santé des Maliens.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/le-departeme...