Le Fonds Mondial accorde 95 milliards de FCFA au Tchad pour renforcer la lutte contre les maladies infectieuses

Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, vice-président du Haut Conseil National de Coordination pour l’accès au Fonds Mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, a dirigé une séance de travail ce jeudi concernant les termes de référence du lancement officiel des subventions GC7 pour la période 2025-2027.





Enveloppe Financière



Dans le cadre de cette période d’allocation, le Fonds Mondial a accordé au Tchad une enveloppe globale de 95 018 396 184 FCFA pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.





Objectifs du Lancement



L'objectif du lancement officiel est de rendre public les subventions aux différentes parties prenantes et faire un plaidoyer pour la contrepartie.



Cet événement réunira des acteurs à divers niveaux pour leur permettre de comprendre l'importance de ces subventions et les stratégies mises en place pour une mise en œuvre efficace des actions de lutte contre ces trois maladies.





Suggestions et Orientations



Lors de la séance, l’assistance a proposé de revoir la liste des invités pour améliorer la communication, l’information et l’engagement des acteurs.



Le ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a également instruit les organisateurs d’accélérer les activités pour garantir le succès de l’événement. Il a souligné que le système de santé doit être fortement décentralisé et que l’implication des responsables de services déconcentrés doit être soutenue.





Rôle des Leaders d'Opinion



Le ministre a également conseillé d'impliquer efficacement les leaders d’opinion, qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette initiative.



Cette démarche marque un engagement fort du Tchad dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, avec des ressources significatives pour améliorer la santé publique dans le pays.