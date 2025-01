INTERNATIONAL Le Forum économique mondial 2025 s'ouvre à Davos

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 20 Janvier 2025



L'économie mondiale en 2025 devrait être plus forte et meilleure que celle de l'année dernière. Et ce sera le thème central du Forum économique mondial 2025 où les dirigeants du monde entier se réuniront pour discuter des meilleures mesures à prendre pour assurer le progrès et la stabilité.

La réunion annuelle 2025 du Forum économique mondial a lieu du 20 au 24 janvier 2025 à Davos, en Suisse, et promet d'être un autre événement crucial pour le monde, en particulier pour les régions nécessitant une intervention économique immédiate.



Organisées sous le thème « Collaboration pour l’ère intelligente », les réunions de cette année surviennent alors que le monde tente de comprendre l’évolution du paysage politique mondial. Avec la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le renversement d’Assad en Syrie, la démission de Justin Trudeu comme Premier ministre canadien, la guerre en cours à Gaza et bien d’autres encore, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Si l’on ajoute à cela les progrès technologiques rapides, de l’intelligence artificielle aux crypto-monnaies, l’équation sociale comporte de nombreux aspects à résoudre pour débloquer des opportunités sans précédent, pour stimuler la productivité, favoriser la croissance et améliorer le niveau de vie.



La réunion de cette année vise à résoudre ces complexités en favorisant le dialogue et la coopération entre les voix les plus influentes du gouvernement, des entreprises, de la société civile, de la science et de la culture. Le programme est conçu pour inspirer des approches innovantes et des solutions concrètes qui mettent l'accent sur l'inclusion, la durabilité et la résilience dans un monde en évolution rapide.



La réunion explorera cinq thèmes interconnectés :

Reconstruire la confiance : renforcer la collaboration au sein des sociétés et au-delà des frontières pour combler les divisions et favoriser l’unité face aux défis communs.

Ré-imaginer la croissance : identifier de nouvelles voies d’expansion économique, en particulier face aux incertitudes économiques mondiales et aux niveaux d’endettement élevés.

Investir dans les personnes : mettre en évidence le rôle essentiel du capital humain, en mettant l'accent sur la création d'emplois, l'éducation et le développement des compétences pour construire des sociétés résilientes et modernes.

Sauvegarder la planète : stimuler l'action climatique, les transitions énergétiques et la conservation de la nature grâce à des partenariats innovants et des technologies de pointe.

Industries à l’ère intelligente : aider les industries à équilibrer leurs objectifs commerciaux immédiats avec des stratégies à long terme pour une transformation durable.



La réunion s'appuiera sur les fonctions fondamentales du Forum économique mondial en tant qu'Organisation internationale de coopération public-privé.

1.Agir comme un forum international fiable de communication et de collaboration

2. Rassembler un large éventail de parties intéressées

3. Dans une période de complexité, essayez d’établir des liens.

4. Avoir une forte concentration sur l’avenir, tant en termes d’idées que de solutions. L'atelier comprendra également un axe de travail unique sur le leadership dans la complexité, qui examinera les outils nécessaires pour négocier dans cet environnement en évolution rapide.



Programme

L'événement se poursuivra pendant cinq jours remplis d'agendas informatifs :



20 janvier 2025

●15h 00 : Journée d'inauguration – Discours d'ouverture avec des intervenants de premier plan.

●18h00 : Crystal Awards 2025 – Récompense des lauréats mondiaux.

●18h30 : Concert d'ouverture – Événement de lancement culturel.

●18h30-19h45 : Forum Investir dans les ressources humaines – Dialogue inclusif sur le développement du capital humain.



21 janvier 2025

●08h00-10h15 : Thèmes clés : démographie mondiale, perspectives de la présidence américaine, innovation technologique, changements dans le secteur bancaire et résilience des réfugiés.

●10h00-13h45 : allocutions spéciales de dirigeants d'Europe et de Chine, forums sur le climat, discussions sur la cryptographie et stratégies de croissance industrielle.

●14h00-17h30 : Points forts : allocutions d'Olaf Scholz et Volodymyr Zelenskyy, discussions sur la diplomatie, l'économie américaine, la biotechnologie et les tendances migratoires.

●17h30-19h45 : Domaines d'intervention : économie africaine, diversité sur le lieu de travail et initiatives d'inclusion.



22 janvier 2025

●08h00-09h45 : Discussions sur la sauvegarde des habitats naturels, le décryptage de l'économie chinoise et la parité hommes-femmes.

●10h15-12h15 : panels sur la santé mondiale, la gouvernance de l'IA et l'esclavage moderne, avec des allocutions d'António Guterres et d'Anwar Ibrahim.

●14h00-15h45 : la collaboration avec l'ASEAN, les technologies énergétiques avancées et les tendances économiques dominent les séances de l'après-midi.

●16h15-18h15 : Focus sur la croissance européenne, le financement climatique, la santé numérique et le rôle de l'IA dans l'innovation.

●17h15-19h45 : la soirée explore la sécurité alimentaire, le développement de la jeunesse et la réinvention de la retraite. Les personnalités clés incluent Al Gore, Christine Lagarde et António Guterres.



23 janvier 2025

●08h00-09h45 : Climat, cybersécurité et IA dans les industries.

●10h15-11h00 : Intégration financière, discours du président argentin et transitions énergétiques.

●11h30-14h00 : discussions sur le commerce, la croissance de l'Inde et la reconversion professionnelle.

●15h00-16h15 : risques mondiaux, IA dans la sécurité et discours de Muhammad Yunus.

●17h00-20h45 : discours du président américain, neurodiversité et art pour la justice. Domaines d’intervention clés : Climat, croissance économique, IA et renforcement de la confiance mondiale.



24 janvier 2025

●09h00-09h45 : Discussions sur la technologie, le développement, la confiance, la démocratie et l'environnement. ●10h15-11h00 : Innovations dans les infrastructures numériques, les technologies propres et les relations mondiales. ●11h00-12h00 : Perspectives économiques mondiales.

●12h00-12h15 : Lutter contre l'exclusion sociétale.

●12h30-13h45 : remarques finales. Objectif : Innovation, durabilité, inclusivité et collaboration mondiale.



L’Open Forum

C’est un élément clé de la réunion annuelle du Forum économique mondial, conçu pour engager un public plus large dans des conversations significatives.



Depuis sa création en 2003, l'Open Forum se réunit chaque année en janvier à l'École alpine suisse de Davos, réunissant un large éventail de dirigeants. Des responsables gouvernementaux, des artistes, des militants de la société civile, des entrepreneurs visionnaires et des PDG d’entreprises mondiales, apportant leurs points de vue sur des questions importantes. Cette plate-forme invite le public à écouter, à s'engager et à partager des idées avec les panélistes sur des sujets d'importance mondiale.



Reflétant l'esprit de Davos, l’Open Forum favorise le dialogue sur des thèmes clés tels que la géopolitique, l'économie, l'environnement, le leadership et le rôle des arts dans la société. Il sert de pont pour des échanges ouverts entre le public, les universitaires, les chefs d’entreprise et les décideurs politiques déterminés à améliorer le monde.



L’objectif de l’Open Forum est de sensibiliser et de susciter des conversations sur les défis critiques en offrant un espace d’idées, de questions et de discussions. Toutes les sessions sont diffusées en direct sur notre site Web et peuvent être visionnées ultérieurement.



Suivi des membres numériques

Les membres du Forum Digital et Pro, issus d'horizons divers, bénéficient d'un accès unique à un programme virtuel qui offre un aperçu des discussions qui se dérouleront au Centre des Congrès lors de l'Assemblée annuelle de Davos. Ils reçoivent également la newsletter du Davos Daily.









