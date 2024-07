Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable démarre aujourd'hui

Cet événement crucial vise à aborder les défis et opportunités urgents dans la poursuite du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Il se déroule du 8 juillet au 12 juillet 2024, et va se poursuivre avec un segment ministériel de haut niveau, du 15 au 18 juillet.



Le thème de cette année, « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : fournir efficacement des solutions durables, résilientes et innovantes », tombe juste, soulignant le besoin urgent d'actions solides et cohérentes.



Alors que le monde est aux prises avec de multiples crises, de l’instabilité économique à la dégradation de l’environnement, le HLPF est un forum crucial pour favoriser la collaboration et l’innovation, afin d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD).



Participation diversifiée

Le HLPF 2024 rassemble un large éventail de participants, garantissant une approche holistique du développement durable. Les participants au forum comprennent :

● Des représentants gouvernementaux des États membres de l'ONU, fournissant des perspectives et des engagements nationaux.

● Les organisations internationales qui apportent leur expertise et leurs ressources aux efforts de développement mondiaux.

● Les organisations de la société civile qui amplifient les voix et les besoins des communautés du monde entier.

● Le secteur privé, apportant innovation, investissements et solutions pratiques.

● De grands groupes et autres parties prenantes, qui représentent divers secteurs et intérêts sociétaux, et enrichissent le dialogue avec des points de vue divers.



Objectifs clés du HLPF 2024

Le forum a pour objectif de :

1. Examiner les progrès : évaluer les progrès vers la réalisation des ODD, en identifiant les domaines de réussite et ceux nécessitant des efforts intensifiés.

2. Identifier les défis et les opportunités : explorer les obstacles à la mise en œuvre et les voies potentielles pour les surmonter.

3. Partager les meilleures pratiques et les innovations : mettre en valeur les initiatives réussies et les approches innovantes du monde entier.

4. Mobiliser l'engagement politique et les ressources : Encourager les gouvernements et les parties prenantes à accroître leur engagement et leurs investissements dans le développement durable.



Objectifs ciblés pour un examen approfondi

Cette année, le HLPF procédera à un examen approfondi de cinq ODD spécifiques :

1. ODD 1 : Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde.

2. ODD 2 : Éliminer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture durable.

3. ODD 13 : Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts.

4. ODD 16 : Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.

5. ODD 17 : Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le Partenariat mondial pour le développement durable.



Événements spéciaux et faits saillants

En plus des sessions principales, le HLPF 2024 propose divers événements parallèles, des laboratoires VNR (Voluntary National Review), des événements spéciaux et des expositions. Ceux-ci fournissent des plateformes pour un engagement plus profond et présentent des initiatives supplémentaires soutenant les ODD.

● Événements parallèles : se consacrer sur des thèmes ou des régions spécifiques, offrant un examen plus approfondi d'aspects particuliers du développement durable.

● VNR Labs : les pays présenteront leurs progrès et partageront leurs expériences dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

● Événements spéciaux et expositions : mettre en valeur les solutions de pointe et les efforts de collaboration des diverses parties prenantes.



Pays présentant des examens nationaux volontaires (ENV)

Plusieurs pays ont exprimé leur intention de présenter leurs ENV lors du forum de cette année, notamment :

● Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belize, Brésil, Colombie, Congo, Costa Rica, Équateur, Guinée équatoriale, Érythrée, Géorgie, Guinée, Honduras, Kenya, République démocratique populaire du Lao, Libye, Mauritanie, Maurice, Tchad, Mexique, Namibie, Népal, Oman, Palaos, Pérou, Samoa, Sierra Leone, Îles Salomon, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Syrie, Ouganda, Vanuatu, Yémen et Zimbabwe.



Ces présentations offriront une occasion unique d’apprendre de diverses expériences et stratégies nationales, pour faire avancer l’Agenda 2030. Rejoindre le dialogue est une occasion de s’engager dans l’avenir du développement durable. Ainsi, l’on peut suivre le HLPF 2024 en direct et participer aux discussions qui façonneront le chemin collectif vers un monde durable et équitable.



Pour plus d’informations et pour rejoindre les sessions en direct, il faut visiter le site officiel du HLPF.