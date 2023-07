Le Gabon et la RCA signent un accord de coopération militaire

Cet événement majeur s'est déroulé en marge de la 23ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).



La cérémonie de signature s'est tenue en présence de Leurs Excellences Ali Bongo Ondimba et le Professeur Faustin Archange Touadéra, respectivement Président de la République du Gabon et de la République centrafricaine. Cette rencontre a permis de consolider les excellentes relations bilatérales entre les deux pays et de renforcer la coopération dans le domaine militaire.



"Grâce à l'offensive diplomatique menée par le Président Touadéra depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, la RCA a non seulement retrouvé sa place au sein de la communauté internationale, mais elle a également bénéficié de nombreux accords de coopération bilatérale avec des pays amis. Cet accord avec le Gabon vient renforcer cette dynamique positive et témoigne de l'engagement des deux nations à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région", indique la Présidence centrafricaine.



L'accord de coopération militaire entre le Gabon et la RCA ouvre la voie à une collaboration renforcée dans le domaine de la défense, incluant des échanges d'expertise, des formations conjointes, ainsi que des opérations et exercices militaires communs. Il vise à renforcer les capacités des forces armées des deux pays et à favoriser une coopération étroite en matière de sécurité régionale.