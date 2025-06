Le Général Abdoulaye Ibrahim Siam de retour au Guéra, promet la guerre aux "éléments perturbateurs"

Dès 5 kilomètres à la sortie de la ville de Mongo, une imposante délégation officielle, conduite par le Secrétaire Général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, attendait le Délégué Général. Cette mission d'accueil comprenait les conseillers provinciaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que l'ensemble des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses. La mobilisation populaire a été remarquable, avec une sortie massive des habitants de Mongo et des villages environnants, témoignant de l'attachement de la population envers leur premier responsable provincial.





Hamza Abba Djarou, Maire de la commune de Mongo et président du comité d'organisation, a ouvert la cérémonie en félicitant la population pour cette mobilisation exceptionnelle. Il a également réaffirmé sa détermination à soutenir le Délégué Général dans ses missions sécuritaires.





Plusieurs personnalités ont pris la parole pour exprimer leur engagement : Daoud Moussa Ibedou, chef de canton Dadjo Centre, représentant la population provinciale ; Bichara Abdoulaye au nom de la jeunesse du Guéra ; et Achta Adam représentant les femmes de la province. Tous ont unanimement promis de faire barrage aux individus mal intentionnés susceptibles de semer le désordre dans la province.





Visiblement ému par cet accueil chaleureux, le Général Abdoulaye Ibrahim Siam a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui lui ont réservé cette réception. Il a encouragé la population à rester soudée "comme un seul homme" pour œuvrer au développement harmonieux de la province.





Le Délégué Général a conclu la cérémonie par un message ferme à l'intention des éléments perturbateurs : il a sommé les individus qui profitent de l'insécurité pour leurs intérêts personnels de quitter immédiatement la province du Guéra, les avertissant qu'une guerre leur serait déclarée en cas de refus.





La cérémonie s'est achevée par des prières œcuméniques. Les communautés catholique, protestante et musulmane ont uni leurs voix pour implorer la paix et la stabilité dans la province, ainsi que pour la santé et la réussite du Délégué Général dans ses missions. Ce retour marque ainsi une nouvelle étape dans la gouvernance de la province du Guéra, avec un engagement renouvelé des autorités et de la population pour la sécurité et le développement de leur territoire.