Le Kenya et le Soudan du Sud renforcent leur coopération

Le président du Kenya et son homologue du Soudan du Sud ont convenu samedi 19 aout 2023 de poursuivre des projets d'infrastructure conjoints pour stimuler l'intégration régionale et stimuler le commerce entre les deux pays, a annoncé, samedi, la présidence du Soudan du sud.



« Le Soudan du sud et le Kenya se sont engagés à développer leurs relations bilatérales dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement des infrastructures afin de renforcer la coopération régionale », a souligné Djouba.



Cet accord entre les deux pays a été signé lors d’une visite de travail effectuée vendredi et samedi par le président sud-soudanais Salva Kiir à Nairobi, au Kenya, « pour des entretiens avec le président William Ruto, sur les relations bilatérales et la coopération économique ».



Le Président Kiir et son homologue Ruto du Kenya ont assisté à la signature d'un protocole d'accord visant à établir un câble de fibre optique le long de la route Eldoret-Juba afin d'améliorer la connectivité entre les deux pays, a indiqué la présidence sud-soudanaise.



Les deux dirigeants ont également « discuté de la paix dans la région, en mettant l'accent sur la désescalade du conflit armé au Soudan. Ils ont également discuté de la mise en œuvre des projets d'infrastructure dans le cadre du projet de corridor du port du Lamu au Soudan du sud et le transport en Ethiopie (LAPSSET).