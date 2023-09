INTERNATIONAL Le Mali alerte sur les menaces pesant sur les principes de la Charte des Nations unies

N'Djamena - Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, a participé à la quatrième réunion ministérielle du Groupe des amis pour la défense de la Charte, qui s'est tenue à New York le vendredi 22 septembre 2023.

Un discours engagé en faveur de la Charte des Nations unies



Au cours de cette réunion, le Ministre Diop a prononcé un discours axé sur la défense des principes et objectifs de la Charte des Nations unies. Il a tout d'abord exprimé sa reconnaissance envers la République Bolivarienne du Venezuela pour son leadership en tant que chef du Groupe des amis pour la défense de la Charte.



Le Ministre a souligné que le Mali avait rejoint ce groupe en raison de ses valeurs partagées et de son engagement envers les principes énoncés dans la Charte des Nations unies. Il a alerté sur les menaces pesant sur ces principes, notamment les mesures unilatérales portant atteinte à la souveraineté des États et les violations du droit international, qui sapent la confiance entre les États membres.



Le Mali et les défis du Sahel



Abdoulaye Diop a mis en avant la situation du Sahel, déstabilisé par l'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011. Il a souligné que cette intervention avait eu des conséquences désastreuses, notamment la montée du terrorisme, des violations des droits de l'homme et des coups d'État dans la région.



Le Ministre a appelé le Groupe des amis pour la défense de la Charte à accorder une attention particulière au Sahel et à ses défis. Il a affirmé que le Mali était ouvert à des partenariats respectueux de sa souveraineté et des intérêts de sa population.



Réformes au Mali



Abdoulaye Diop a également informé les participants des réformes entreprises au Mali, notamment dans les domaines sécuritaire et institutionnel. Il a souligné le renforcement des capacités des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et l'adoption d'une nouvelle Constitution par référendum.



Retrait de la MINUSMA



Le Ministre a annoncé que le Mali avait demandé et obtenu du Conseil de sécurité le retrait de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) d'ici le 31 décembre 2023, en raison de l'échec des forces internationales présentes dans le pays.



Remerciements et engagement positif



Abdoulaye Diop a exprimé sa gratitude envers la Fédération de Russie pour son veto contre le projet de résolution visant à renouveler le régime de sanctions contre le Mali. Il a remercié tous les pays amis pour leur soutien lors des examens de cette question devant le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale.



Le Ministre a conclu en réaffirmant l'engagement du Mali à jouer un rôle positif au sein du Groupe des amis pour la défense de la Charte.





