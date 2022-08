Le Mali annonce la visite du chef de la diplomatie iranienne à Bamako

Le ministre des Affaires étrangères de la République Islamique d’Iran, Dr. Hossein Amir Abdollahian, effectue sa première visite en Afrique les 22 et 23 août 2022 à Bamako dans le cadre de sa participation à la première session de la Commission mixte Mali-Iran.



Le gouvernement malien indique que cette première session de la Commission mixte s’inscrit en droite ligne de la volonté des autorités maliennes de diversifier et d’élargir le champ de la coopération et du partenariat du Mali en vue de relever les défis multiformes de l’heure et d’amorcer un développement socio-économique harmonieux du Mali dans le cadre d’une coopération gagnant-gagnant et empreinte de respect mutuel.



Par cette rencontre de haut niveau, les deux pays envisagent d’explorer de nouveaux chantiers structurants de coopération et d’exploiter au maximum les potentialités économiques, commerciales, scientifiques et technologiques avec la participation des acteurs au développement, y compris des opérateurs économiques et des hommes d’affaires en vue de renforcer l’axe Bamako-Téhéran.



Bamako et Téhéran ont depuis février 2022 procédé à d’importants échanges de délégations en vue d’élever leur niveau de coopération.