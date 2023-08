Le Mali « est en mesure d’assumer les conséquences, parfois difficiles, de ses choix stratégiques » (MAE Mali)

Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a animé le 12 août 2023 à l’hôtel Millenium, une conférence sur le thème : « L’action diplomatique malienne, quelle stratégie pour une politique étrangère plus forte et avantageuse ? », à l’occasion du lancement des activités annuelles de la coordination nationale des clubs ROTARACT et INTERACT du Mali, rapporte le ministère malien des Affaires étrangères.



Pour le ministre Diop, le devoir de contribuer à la préparation et à l’équipement de la génération montante l’autorise à se livrer à cet exercice de partage d’expériences, de renforcement des capacités et d’investissement dans la jeunesse, une jeunesse au cœur de la priorité gouvernementale.



Puisant ses argumentaires dans les fondements de la politique extérieure du Mali depuis son accession à la souveraineté internationale, selon le Chef de la diplomatie malienne, le changement actuel du visage de l’action diplomatique découle du leadership visionnaire du colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, qui a su placer les intérêts du Mali et des Maliens au cœur de l’action publique, en réponse aux défis complexes de l’heure et aux soubresauts géopolitiques auxquels notre pays fait face.



Les trois principes clés que le Président de la Transition a édictés ont conduit la diplomatie malienne vers le chemin escarpé de la liberté et de la souveraineté retrouvée en faisant appel à des actions courageuses, décomplexées, anticipatives et proactives à travers la réappropriation des défis et des solutions de notre pays, la diversification de partenariats stratégiques du Mali, la réaffirmation de la réciprocité face aux agressions, l’alignement et le choix du Mali pour un monde multipolaire avec son intérêt accru pour les BRICS, la revitalisation de la diplomatie culturelle et l’orientation panafricaniste du Mali par l’entremise des Organisations sous régionales et régionales des peuples.



Tout en invitant la jeunesse malienne et africaine à accompagner, dans un élan patriotique et panafricaniste, la vision des plus hautes Autorités pour le Mali « KOURA », le Ministre a conclu que la diplomatie malienne a évolué pour réaffirmer que le pays est en mesure d’assumer clairement les conséquences, parfois difficiles, de ses décisions et de ses choix stratégiques pour prendre en main son destin.



Une séquence interactive a mis fin à cette conférence autour des questions d’actualité, entre autres, sur l’opposition du Mali à toute réponse militaire à la situation politique au Niger et la réciprocité appliquée par le Mali, suite à la suspension de la délivrance de visas par les services diplomatiques et consulaires de France.