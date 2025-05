AFRIQUE

Le Mali et le Congo intensifient leur collaboration sociale et humanitaire

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Mai 2025

Le Mali et la République du Congo renforcent leurs liens de coopération dans les domaines cruciaux du social et de l'humanitaire. Dans le cadre d'une mission d'échange d'expériences et de bonnes pratiques interafricaines, la Ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire de la République du Congo, Dr Ingénieur Irène Marie Cécile MBOUKOU KIMBATSA, a effectué une visite significative au Mali.