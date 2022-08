Le Mali prône le renforcement de sa coopération avec le Tchad

Avant de rejoindre son poste à N'Diamena, l'attaché de défense a recueilli les conseils du ministre sur certains aspects liés à ses nouvelles missions et, surtout, à un moment où la question du G5 Sahel se pose avec acuité.



Après avoir félicité son hôte pour sa nomination, le ministre a rappelé le rôle joué par l'armée tchadienne, au tout début de la crise, dans la lutte contre le terrorisme au Mali, ainsi que sa présence au sein de la MINUSMA.



Poursuivant, le ministre dira qu'il est plus que souhaitable que la coopération entre le Tchad et le Mali soit renforcée pour le bonheur des deux peuples.