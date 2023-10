Le Mali renforce sa coopération militaire avec la République Islamique d'Iran

Les deux personnalités ont eu des échanges sur entre autre, « le raffermissement de la coopération » entre leurs deux pays et « l’intensification de la coopération dans plusieurs domaines notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité des deux pays », a annoncé le ministère malien de la défense.



« Le Colonel Camara et le diplomate iranien ont salué la qualité de la relation entre nos deux Etats avant de s’engager à renforcer les liens de coopération à travers la défense et la sécurité, le partage des bonnes pratiques en matière de coopération pour atteindre des résultats satisfaisants ».