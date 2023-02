Le Maroc abrite la Coupe du monde des clubs de la FIFA

Le royaume chérifien a soigneusement préparé cet événement, qui lui a été confié pour la deuxième fois consécutive par la FIFA, après celui de 2013.



La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a invité une trentaine de journalistes venant de différentes parties de l'Afrique pour couvrir cet événement médiatique. Les villes de Tanger et Casablanca ont été choisies pour accueillir les matchs de la compétition. La FIFA a prévu une enveloppe pour les équipes participantes, avec une allocation de 1 million de dollars pour chaque équipe, 5 millions pour le vainqueur du tournoi et 4 millions pour le finaliste.



Le Maroc a déjà fait ses preuves en matière d'organisation de grands événements footballistiques, ayant organisé avec succès deux éditions de la Coupe du Monde des Clubs en 2013 et 2014, ainsi que le Championnat d'Afrique des joueurs locaux en 2018 et la Coupe d'Afrique féminine la plus réussie de l'histoire en 2022. Le royaume se prépare également à candidater pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025.



Djimet Wiche, depuis Casablanca pour Alwihda Info.