AFRIQUE Le Mobile Film Festival Africa dévoile son palmarès 2023 à Rabat

Alwihda Info | Par APO - 10 Juin 2023



Le Mobile Film Festival Africa a dévoilé le palmarès de son édition 2023 lors d’une cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le jeudi 8 juin au cinéma Renaissance de Rabat, dans le cadre des célébrations du programme “Rabat, Capitale Africaine de la Culture”.



Les invités ont pu découvrir tous les films en sélection officielle de cette édition (54 films de 21 pays africains) ainsi que les prix décernés par un jury présidé par Gad Elmaleh et composé de Samia Akarriou, Sofia Alaoui, Françoise Ellong, Rafiki Fariala et Fibby Kioria.



Pour sa deuxième édition panafricaine, organisée en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, le Mobile Film Festival a mis en place des bourses d’aide à la production d’un montant total de 51 000 $. Ces bourses permettront aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels et l’accompagnement du Mobile Film Festival. Voici les lauréats :



Grand Prix Africa (10 000 $) - I Have a Dream Too de Sunday Mapya - Tanzanie



Grand Prix Maroc (10 000 $) - Le gardien des murs de Kamal Lougleb - Maroc



Ce prix est accompagné d'une résidence de 10 jours de formation à l'écriture de scénario à l'ENS Louis-Lumière à Paris, offerte par l’Institut Français du Maroc.



Prix du Film Francophone (5 000 $) - Le rêve d'une presqu'île de Nelly Brun Elvire Behanzin - Bénin



Ce prix soutenu par TV5 Monde est décerné à un film originaire d’un pays membre de l’ Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).



Prix ACP - UE Culture (5 000 $) - PAASWAAAD (Password) de Shandra Daisy Apondi - Kenya



Ce prix est soutenu par le programme ACP-UE Culture.



Prix du Scénario (5 000 $) - uççş²Iا دq⁄ زي (Like a Matchstick) de Sami Iskander - Égypte



Ce prix est soutenu par Canal +.



Prix de la Réalisatrice Africaine (5 000 $) - La vie en rose de Vanessa Pellegrin - Maroc



Prix d’interprétation féminine (500 $)



Kenza Salahddine dans La vie en rose - Maroc



Prix du Film Documentaire (5 000 $) - Blindness de Bongani Ndaba - Afrique du Sud



Prix du film de la République Démocratique du Congo (5 000 $) - Les héros de la nature de Gael Bolila - RDC



Ce prix est soutenu par Rawbank et illicocash.



Prix d’interprétation masculine (500 $) - Abdoul dans Yakaru Talibé - Sénégal



Prix d’interprétation masculine (500 $) - La Famille Odiri/Udo dans Migrant Humain - Maroc



Pour cette deuxième édition panafricaine, l’enthousiasme était présent dès l’appel à films avec une enorme participation (886 films de 40 pays africains reçus) et s'est poursuivi tout au long de la phase de festival en ligne avec une couverture médiatique sur l’ensemble du continent et à l’international.



Une grande visibilité internationale sera assurée sur le terrain tout au long de l’année 2023 à travers notamment des diffusions au sein de festivals de cinéma, des associations, des institutions culturelles, et surtout de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d'Afrique qui projèteront des films de la sélection officielle dans leur salles.



Afin de rendre les créations le plus accessible possible, les films sont proposés avec des sous- titres en français, anglais, arabe, portugais et espagnol.



L’une des spécificités du Mobile Film Festival est sa dimension 100% digitale. Tous les films de la sélection officielle sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok).





