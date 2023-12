Le Niger adhère à l'Initiative Royale du Maroc pour l'accès des pays sahéliens à l’Océan l'Atlantique

« Le Niger salue cette opportunité qui permettra de stimuler les échanges commerciaux et la connectivité de la région sahélienne. Nous remercions le Maroc pour sa solidarité agissante », a indiqué ce dimanche 24 décembre 2023, le gouvernement du Niger.



« Grâce à cette initiative et à l'Alliance des États Sahéliens, notre pays disposera de nouveaux leviers pour accélérer son développement économique et son intégration continentale », a ajouté Niamey.



Le Niger a souligné qu’il est déterminé à jouer un rôle moteur au sein de l'AES pour tirer pleinement profit de cette offre généreuse du Maroc.



« Nous créerons rapidement une task force nationale pour préparer l'opérationnalisation concrète de ce projet prometteur. L'avenir du Sahel se joue dans des partenariats mutuellement bénéfiques et le renforcement des liens entre nos pays. Le Niger est fier de participer à cette dynamique au service de notre peuple », a relevé le gouvernement du Niger.