Le Niger demande à l’ambassadeur de France de quitter sous 48 heures

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger a pris la décision de retirer l'agrément de M. Sylvain ITTE, Ambassadeur de France au Niger, suite à des tensions diplomatiques entre les deux pays. Cette décision fait suite au refus de l'Ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur pour un entretien prévu le Vendredi 25 Août 2023 à 10h30.



Dans une note en date du 08 Août 2023, adressée à l'ancienne Ambassadrice du Niger en France, la Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères avait exprimé des agissements du Gouvernement Français jugés contraires aux intérêts du Niger. Suite à ces développements, les autorités compétentes nigériennes ont pris la décision de retirer l'agrément de M. Sylvain ITTE et de lui demander de quitter le territoire nigérien dans un délai de quarante-huit heures (48h).