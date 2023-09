Le Niger dénonce l'ingérence présumée de l'ONU dans ses affaires intérieures

Le Secrétaire Général de l'ONU aurait entravé la participation complète du Niger à la 78ème Session de l'Assemblée Générale de l'ONU, en violation de la Charte des Nations Unies et des règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès de l'ONU. Antonio Guterres aurait non seulement refusé de reconnaître la liste officielle des délégués nigériens à cette session, mais aurait également accédé à une demande de révocation du représentant permanent du Niger auprès de l'ONU.



Le Niger récuse et condamne fermement cette ingérence manifeste de la part de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. "Cette manœuvre est considérée comme une tentative de privatisation des relations diplomatiques, allant à l'encontre des intérêts du Niger et de son peuple", selon le communiqué.



Le pouvoir nigérien ajoute que : concernant la France, il est suggéré qu'elle cherche à délégitimer et à isoler le Gouvernement du Niger en empêchant ses dignes représentants de s'exprimer lors de cette instance mondiale. Le but serait de sensibiliser la communauté internationale aux préoccupations concernant le néo-colonialisme en cours au Niger, avec la collaboration d'anciens membres du régime déchu. De plus, il est allégué que la France soutiendrait activement des groupes terroristes menaçant la sécurité du Niger et du Sahel.



Il est suggéré que M. Guterres appuierait ses amis nigériens de longue date, membres de l'International socialiste, en coordination avec les actions de la France et de l'Union Européenne pour punir le Niger et son peuple en raison de leurs choix patriotiques.



Quant aux anciens ministres Hassoumi Massoudou et Alkache Alhada, ils chercheraient un prétexte et un soutien international pour échapper à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront répondre de leurs crimes et actes de haute trahison, indique les nouvelles autorités nigériennes.