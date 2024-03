Le Niger rouvre sa frontière terrestre avec le Nigeria

Cependant, le gouvernement nigérien vient d'annoncer la réouverture de cette frontière par le biais d'un message diffusé par le ministère de l'intérieur. Dans un message radio diffusé le 20 mars 2024, les gouverneurs des régions de Diffa, Tahoua, Maradi et Dosso ont été informés de la réouverture imminente de la frontière terrestre avec le Nigéria. Cette décision prendra effet le vendredi 22 mars à minuit, ce qui oblige les autorités nigériennes à se préparer rapidement et efficacement.



Les gouverneurs ont reçu l'ordre de renforcer les contrôles aux frontières, tant aux points d'entrée qu'aux points de sortie, afin d'assurer une gestion sécurisée des flux de personnes et de marchandises. Le ministère nigérien de l'intérieur a également souligné la nécessité de renforcer la sécurité tout au long de la frontière avec le Nigeria.



En outre, les autorités des régions frontalières doivent rendre compte des mesures prises pour mettre en œuvre cette décision et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité des échanges transfrontaliers.



La fermeture temporaire depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a eu un impact certain sur les activités économiques et sociales des deux pays. C'est pourquoi la réouverture de la frontière est accueillie avec joie par les populations.



Cette décision du Niger de rouvrir sa frontière terrestre avec le Nigeria est un pas important vers la normalisation des relations entre ces pays voisins. Il appartient désormais aux autorités nigériennes de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires pour réguler ces échanges transfrontaliers tout en assurant la sécurité et la fluidité.