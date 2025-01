Le Nigeria explore de nouvelles voies pour moderniser ses forces aériennes au Qatar

Les principaux axes de cette coopération sont :



Transfert de technologie: La NAF souhaite bénéficier de l'expertise de Barzan Holdings pour développer ses capacités de maintenance et de réparation d'aéronefs, ainsi que pour acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la défense aérienne.

Acquisition de matériel : Les discussions ont porté sur l'acquisition de systèmes d'armes, de radars, de simulateurs de vol et d'autres équipements de pointe pour moderniser la flotte aérienne nigériane.

Formation du personnel: La NAF souhaite également bénéficier des programmes de formation proposés par Barzan Holdings pour former ses pilotes, ses techniciens et ses ingénieurs.

Un partenariat stratégique dans un contexte régional instable



Ce partenariat stratégique entre le Nigeria et le Qatar s'inscrit dans un contexte régional marqué par l'insécurité et le terrorisme. En renforçant ses capacités militaires, le Nigeria vise à mieux protéger son territoire et à contribuer à la stabilité de la région.