Le PCMT réagit au décès de Desmond Tutu

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a réagi ce dimanche au décès de l'archevêque Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.



Desmond Tutu est mort à l'âge de 90 ans ce 26 décembre 2021. Il a été Prix Nobel de la Paix en 1984.



"C'est avec une grande émotion que j'ai appris cette triste nouvelle du décès de l'archevêque Desmond Tutu. Un prix Nobel de la paix et une figure de proue de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



"L'Afrique toute entière perd en lui, un défenseur emblématique des causes nobles, justes et humaines. Paix à son âme", a ajouté Mahamat Idriss Deby.



Auteur d'une théologie ubuntu de la réconciliation, Desmond Tutu fut ensuite le président de la Commission de la vérité et de la réconciliation, chargée de faire la lumière sur les crimes et les exactions politiques commis, durant l'apartheid, au nom des gouvernements sud-africains, mais également les crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale.