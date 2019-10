AFRIQUE Le PDG de l'Africa Finance Corporation rejoint le conseil d'administration d'Aker Energy

9 Octobre 2019



ACCRA, Ghana - Aker Energy AS (« Aker Energy ») et l'Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe ») ont annoncé aujourd'hui la nomination de M. Samaila Zubairu en qualité de vice-président du conseil d'administration d'Aker Energy.



M. Samaila Zubairu est président-directeur général de l'Africa Finance Corporation (AFC), le fournisseur de solutions d'infrastructures leader en Afrique. L'institution compte 25 pays africains membres et a investi 6 milliards de dollars US dans 29 pays africains. Le Ghana, où le Pecan field d'Aker Energy est situé, outre le fait d'être un état membre, est un actionnaire en fonds propres de l'AFC.



« L'AFC est un partenaire important d'Aker Energy. Nous sommes honorés d'accueillir M. Samaila Zubairu au sein du conseil d'administration, dans la mesure où il dispose d'une vaste expérience du développement et du financement innovants des infrastructures au sein du continent africain ainsi que d'une connaissance géopolitique et industrielle », déclare Sverre Skogen, président du conseil d'administration d'Aker Energy.



Aker Energy fait partie du groupe d'entreprises norvégien Aker et exploite, par l'intermédiaire de sa filiale Aker Energy Ghana Ltd., le bloc en eaux profondes au large du Ghana Tano / Cape Three Points (DWT/CTP). Le Ghana constitue la priorité d'Aker Energy, qui a présenté un plan de développement et d'exploitation (PDO) du bloc.



« L'investissement de l'AFC dans Aker Energy constitue une nouvelle étape - nous avons établi un partenariat avec la filiale de l'une des compagnies pétrolières, gazières et industrielles internationales les plus respectées afin de soutenir son premier projet en tant qu'opérateur sur le marché africain. C'est une opportunité pour l'AFC d'investir aux côtés d'un partenaire techniquement et financièrement solide qui nécessite une expertise dans le développement de projet et des conseils en ce qui concerne le secteur public en Afrique, deux compétences maîtrisées par l'AFC. C'est donc un honneur pour moi de rejoindre maintenant également le conseil d'administration d'Aker Energy en qualité de vice-président », déclare M. Samaila Zubairu



En juillet 2019, l'AFC a investi dans Aker Energy à la suite de la problématique des obligations convertibles subordonnées de 100 millions de dollars US devant impérativement être converties en capital en cas d'offre publique initiale (OPI) d'Aker Energy. L'AFC a l'intention, à l'avenir, de participer à d'autres activités liées aux marchés de capitaux et initiées par Aker Energy.



M. Zubairu a également été président-directeur général d'AfriCapital Management Limited et directeur financier de Dangote Cement Plc. Il est détenteur d'une bourse Eisenhower et siège au comité du réseau mondial des bourses Eisenhower.. Il est également membre consultatif du conseil de KSE Africa, fournisseur leader des opérations et de la gestion de centrales électriques dédiées du secteur minier au Botswana et au Nigeria. M. Zubairu, est membre de l'Institut des experts-comptables du Nigeria (FCA) et détient une licence en comptabilité de l'Université Ahmadu Bello au Nigeria. Il est ancien élève de l'École militaire nigériane de Zaria.





