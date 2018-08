Le Président Hery Rajaonarimampianina remet dix nouvelles EPP et trois nouveaux Lycées aux populations d’Av aradrano et de Manjakandriana : Pour une bonne base de la Renaissance et de l’Emergence

L’EPP d’Ambohimanarivo dans la Commune rurale d’Ampanevy entre l’Avaradrano et Manjakandriana, a bénéficié d’un nouveau bâtiment d’école disposant de deux grandes salles de classe pouvant accueillir chacune une cinquantaine d’élèves. Avant, les élèves de cette EPP travaillaient dans une cabane vétuste en tôles. Les nouvelles salles de classe sont modernes et entièrement équipés.… Read more […]

