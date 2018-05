Le Président de la Commission de l’Union africaine relève avec regret l’intransigeance des parties prenantes malagasy

Addis Abéba, le 17 mai 2018 : Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA) suit de près l’évolution de la situation à Madagascar et, à cet égard, relève avec regret que malgré les efforts conjugués du Haut Représentant de l’UA, des Représentants et Envoyés spéciaux de la Communauté de Développement de l’Afrique australe (SADC), des Nations unies et de l’Union européenne (UE), les parties prenantes malagasy campent toujours sur leurs positions conjoncturelles éloignées des exigences de l’intérêt supérieur du pays, au risque d’aggraver la crise et rendre hypothétique la poursuite du processus électoral.

