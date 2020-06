Le Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB) soutient la mise en service de laboratoires COVID-19 en République du Bénin

Le Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB), piloté par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), a octroyé à la République du Bénin un financement d'urgence pour faciliter sa stratégie nationale de ‘dépistage, prise en charge et traitement’ du COVID-19 et soutenir le pays dans sa lutte contre la propagation du virus.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de réponse de l'AATB face à la crise du COVID-19 établi par le comité exécutif de l'AATB, qui comprend la Banque Islamique de Développement (BID), la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et la Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (SIAICE), lors de sa réunion qui s'est tenue le 9 avril 2020. Le commité a convenu d’un plan stratégique "Réponse de l'AATB à la crise COVID-19" qui a pour objectif de renforcer les capacités des pays membres face à la pandémie et de soutenir et renforcer le secteur de la santé dans les pays africains et arabes.

Le soutien financier permettra ainsi la mise en service de 17 laboratoires et le assurera le bon fonctionnement de 89 centres de dépistage (chaque village aura au moins un centre de dépistage). Des tests de diagnostic rapide (TDR) et des tests PCR seront utilisés.

Les mesures de dépistage seront déployés en priorité envers la population exersant un métier de contact direct et donc exposée à haut risque, notamment les enseignants, le personnel administratif des écoles, les vendeurs installés prés ou dans les écoles, les chauffeurs routiers, les employés des services d'entrée sur le territoire, les professionnels de la santé et toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le COVID-19.

Commentant le soutien financier de l'ITFC à la République du Bénin, M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de ITFC, a déclaré « Nous travaillons intensément avec l'aide de nos partenaires du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB) pour apporter un soutien vital à nos pays membres et aux centaines de millions de personnes qui y vivent et qui ont besoin d'une aide immédiate. Conformément à la stratégie des 3R de la BID, le soutien de l'ITFC au Bénin contribuera à ralentir la propagation du virus et à sauver des vies ».

A propos du programme des Ponts du Commerce Arabo Africains (AATB) :

L'AATB est un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations, qui vise à promouvoir et à accroître le commerce et l'investissement entre les pays africains et arabes, à soutenir le financement du commerce et l'assurance-crédit à l’exportation et à améliorer les outils de renforcement des capacités existants en matière de commerce. Le programme se concentre spécifiquement sur les secteurs clés de l'agriculture et des industries connexes, notamment le textile, l'industrie de la santé, y compris les produits pharmaceutiques, les infrastructures et transports, ainsi que la pétrochimie, les équipements et technologies de construction.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.

