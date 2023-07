Le Rapport du Ibrahim Governance Forum 2023 souligne l’urgence d’une réévaluation de la place de l’Afrique dans le monde

La Fondation Mo Ibrahim a publié le Rapport de son Forum 2023, avec pour thème

l’Afrique dans le monde. Le rapport, qui présente les dernières données disponibles sur ce thème, inclut les points-clés et principales conclusions des débats qui se sont tenus à Nairobi du 28 au 30 avril 2023 lors de l’édition 2023 du Ibrahim Governance Weekend.



Les discussions ont porté sur le poids de l’Afrique dans le monde contemporain, sur la présence du monde en Afrique, et enfin sur la place faite au continent au sein de l’architecture multilatérale.



Cette année, le Forum a en particulier été l’occasion de discuter, entre dirigeants du continent et de grandes institutions, grands partenaires, experts , et représentants de la société civile, de la place de l’Afrique dans l’architecture mondiale (avec un accent spécifique sur le système financier) à un moment essentiel : juste avant le Sommet pour un Nouveau Pacte Financier mondial( Paris 22 / 23 juin 2023), puis le Sommet des BRICS organisé par l’Afrique du Sud, le Sommet Africain sur le Climat organisé par le Kenya,, le Sommet du G20 organisé par l’Inde, la 78e session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, et enfin les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI (tous prévus entre août et octobre).



À Nairobi, tous les participants ont appelé à se départir d’une vision obsolète d’un continent africain seul réceptacle de toutes les crises du monde, et à revoir profondément et dans les meilleurs délais un système multilatéral créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin d’améliorer sa représentativité, et, partant, son efficacité.



A propos de la sortie du Rapport, Mo Ibrahim, Fondateur et Président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré : « Jamais le besoin de reconsidérer la place de l’Afrique dans le monde n’a été aussi évident. Trop longtemps les intérêts de l’Afrique ont été marginalisés dans l’architecture multilatérale, et notre continent considéré comme un problème à résoudre plutôt que comme

un des acteurs de la solution. Le Ibrahim Governance Weekend 2023 a marqué une étape importante dans la remise en cause de ces idées reçues. Il faut poursuivre sur cette lancée et engager dans les meilleurs délais les réformes nécessaires. »



Le rapport comprend en outre des contributions écrites de participants au Forum, qui apportent leur point de vue d'expert ou de dirigeant politique sur ce thème.



Parmi les contributeurs figurent Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Charles Michel, président du Conseil européen, Hanan Morsy, secrétaire exécutif adjoint et économiste en chef de la CEA, Amadou Hott, envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance de l'infrastructure verte en Afrique, Mark Malloch-Brown, président de la Fondation Open Society, Amr Moussa, président d'Interpeace et ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Andrew Mitchell, ministre d'État britannique pour le développement et l'Afrique, et Jendayi Frazer, ancienne secrétaire d'État adjointe américaine pour les affaires africaines.